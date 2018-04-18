Ege'de bayrak krizi: Ölen pilotun anısına 5 adaya bayrak dikme kararı aldık

Ege'de bulunan Hurşit adası yakınlarındaki Kerdo kayalıklarında 3 Yunan'ın bayrak dikme iddiası Yunan basınının gündeminde yerini aldı. Bayrak dikenlerden biri olduğu iddia edilen Haralambos Çagalas, Ant1 TV’ye yaptığı açıklamada “Geçen perşembe Ege’de düşen Yunan savaş uçağında hayatını kaybeden pilot Yorgo Baltadoros’un anısına, 5 adaya Yunan bayrağı dikmeyi kararlaştırdık. Cuma sabahı uyandık, kahvemizi içtik ve aramızda ‘bunu yapmamız gerek’ dedik. Saat 11.00’de bayrakları dikmeye başladık, bu iş saat 16.00’da bitti. Ertesi gün 5 adaya tekrar gittik. Bayraklar yerinde duruyordu" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kuvelis, "Bizim radarlarda, Sayın Yıldırım’ın bahsettiği bir olayın yaşandığı görünmüyor. Yunan bayrağının, Türk Sahil Güvenlik ya da özel kuvvetleri tarafından indirildiği sonucu çıkmıyor” açıklamsında bulunmuştu.

Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Canakopoulos ise, Savunma Bakanlığı tarafından henüz bir olayın yetit edilmediğini söylemişti.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, Ege’de üç Yunan’ın Didim’in karşısındaki Hurşit adaları yakınlarındaki Kerdo (Mikri Anthropofa- Küçük Yamyam) kayalıklarına bayrak dikmesiyle çıkan kriz Yunanistan’da manşetlerde yer alırken iktidardaki SYRIZA partisinden bir vekil eylemi eleştirdi.

Bayrak dikenlerden Haralambos Tsagalas, Ant1 TV’ye yaptığı açıklamada “Geçen perşembe Ege’de düşen Yunan savaş uçağında hayatını kaybeden pilot Yorgo Baltadoros’un anısına, 5 adaya Yunan bayrağı dikmeyi kararlaştırdık. Cuma sabahı uyandık, kahvemizi içtik ve aramızda ‘bunu yapmamız gerek’ dedik. Saat 11.00’de bayrakları dikmeye başladık, bu iş saat 16.00’da bitti. Ertesi gün 5 adaya tekrar gittik. Bayraklar yerinde duruyordu.”

İktidar partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili Niko Ksidakis bayrak diken Yunanları eleştirdi. Niko Ksidakis, “Her aklına esen kalkıp bir bayrak dikecek, sonra da Yunan devleti ve ordusu yapılan saçmalıklarla mı uğraşacak” dedi.

Çipras Kara Ada'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Kaş’ın karşısındaki Meis adasından sonra Kara Ada’yı (Ro) ziyaret etti. Meis’te vatandaşlarla, Kara Ada’da ise Yunan askerleriyle bir süre sohbet etti. Çipras’a, Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ve Deniczilik Bakanı Panayotis Kuruplis refakat etti. Yunan medyasında 9 Nisan Pazartesi gecesi, Kara Ada’daki Yunan askerlerinin, bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine, izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları iddia edilmişti. Yunan Başbakanlık kaynakları ise “Olayı çok önemli saymıyoruz” demişti.