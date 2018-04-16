Ege'de bayrak krizi; Başbakan: Karşılığını veririz

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan bu tür provokasyonlardan uzak durmalı. Bu tür gerginliklerde gereken karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiği iddia edildi. İddiaya göre, bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil, araştıryoruz" denildi.

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemi başlıklı panelde konuştu. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi birbirini kontrol eden bir yapı oldu" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:Türkiye, özellikle 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra pozisyonunu savunmadan taarruza çevirdi. Aradan geçen zaman içerisinde ekonomik anlamda attığımız adımlar da meyvesini verdi. 2017 yılında G-20 ülkeleri içerisinde Türkiye en çok büyüyen ülke oldu.

Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemi başlıklı panelde konuştu. Panel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını duyurdu. "Yunanistan'ın son zamanlarda ihlallerde artışı gözleniyor" diyen Yıldırım şunları dile getirdi: "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan'a tavsiyemiz iyi komşuluk ilişkileri içerisinde gerginliği artıracak provokasyonlardan uzak durmasıdır. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız"