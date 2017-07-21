Ege'de 6.6 büyüklüğünde deprem!

Muğla açıklarında saat 01:31'de meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nin çok sayıda şehrinde hissedildi ve vatandaşları korkuttu. Deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 6.3 büyüklüğünde ve yerin 10 km altında meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 6.6 büyüklüğünde ve yerin 5 km altında meydana geldiğini açıkladı.

Depremden hemen sonra vatandaşlar sokaklara döküldü. Depremin hemen ardından Bodrum'da deniz suyunun yükseldiği öğrenildi. Birçok yerde elektrikler kesildi, yollarda ise çökmelerin olduğu bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 5 Km derinlikte ve 6.2 şiddetinde olduğunu duyurdu. Kandilli depremin merkez üssünün Gökova Körfezi olduğunu da belirtti.

Sarsıntı İzmir merkez ve Fethiye'ye kadar geniş kıyı şeridinden de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kendilerini açık alanlara attı.

Yunanistan kaynakları...



Deprem için Yunanistan kaynakları ise ilk verdikleri bilgilerde 6.6 şiddetini verdiler. Yunanistan kaynakları ayrıca depremin yerin 10 km altında gerçekleştiğini belirtti.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremi 6.7 şiddetinde açıkladı ve merkez üssünü Bodrum yakınları olarak gösterdi.



Bodrum Belediye Başkanı: Çok şiddetli sarsıldık



Muğla açıklarında meydana gelen depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bodrum'un Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hurriyet.com.tr'ye çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldiğini belirterek, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir kötü durum yok. İnşallah da olmaz. Şu an bilgileri topluyoruz" dedi.



"Bodrum ilk defa böyle şiddetli bir depreme maruz kaldı"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada ise, "Gerçekten Bodrum ilk defa böyle şiddetli bir depreme maruz kaldı. Allaha çok şükür şuana kadar bize herhangi bir kötü haber yansımadı, inşallah da yansımaz. Elektrik direğinin devrilmesinden dolayı elektrikler kesik. Bir de yollarda çökme ve toprak kaymaları var. Bunun dışında herhangi bir ev yıkılması, herhangi bir can kaybı ile ilgili bir bilgi gelmedi. Bu tabi bizi biraz mutlu etti ama çok korktuk!" dedi.

Muğla Valisi: Birkaç kişinin korkma nedeniyle atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin hemen ardından detaylı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların depremin yarattığı korku nedeniyle sokaklarda olduğuna işaret eden Civelek, şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla tüm ilçelerimize ulaştık. İlk bilgilere göre kent genelinde can ve mal kaybımız yok. Yıkılan bina yok. Ancak bir kaç kişinin korkma nedeniyle düşme sonucu, atlama nedeniyle hafif yaralandıklarını öğrendik. Elektrik kesintisi yok. Deprem nedeniyle birkaç arıza oluşmuş durumda. Onun üzerinde çalışıyoruz."

VİDEO - Bodrum'da deprem sonrası sular yükseldi, yaşanan panik kameralara böyle yansıdı:

Artçılar sürüyor

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremden sonra 3'ten büyük 7 artçı sarsıntı meydana geldi.

6.2 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında Bodrum'da denizin yükseldiğine dair sosyal medyada fotoğraflar paylaşıldı.

Datça Belediye Başkanı'ndan açıklama

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise depremi şiddetli bir şekilde yaşadıklarını, vatandaşların korkuyla sokaklara çıktığını belirtti. Uçar Datça genelinde ilk gelen bilgilere göre can kayı ve yaralanma bulunmadığını belirtti.

Muğla Belediye Başkanı: Can kaybı yok, duvarlar yıkıldı, trafolar yandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: “Şu anda tüm ekiplerimiz dolaşıyor. Çok şiddetli bir deprem ve çok uzun sürdü. Can kaybı olmadı. Ufak tefet duvar yıkıkları bilgisi alıyoruz. Üzücü olan bu panikle yüksekten, pencereden atlayan vatandaşların olduğu. Onların da hastaneye kaldırıldığı ile ilgili bilgiler geldi. Trafo yangını, ot yangını gibi ufak yangınlar var. Hemen müdahale edildi. Gelen bilgiler Seydikemer’den Bodrum’a kadar 13 ilçeden can kaybı söz konusu değil. Büyük bir yıkım da söz konusu değil. Sadece duvar yıkılmaları var. Köylerden de bilgi geliyor. Yıkımlar evlerin tamamen yıkılması şeklinde değil, eski, çürük, yığma duvarların yıkımı söz konusu.



Bodrum: Yol çökmeleri toprak kaymaları var

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon: “Can kaybı konusunda bize bir bilgi gelmedi. Devlet hastanesine gelen bir vaka yok. Evlerde olun bazı zararlar var. Devrilen dolaplar, kırılan bardaklar, çanaklar var. Şu anda Bodrum Yarımadası’na gelen halk otellerinin bahçesinde sokaklarda duruyorlar. Bir panik yaşanıyor. Yaralı yok şu an için. İki elektrik direği devrildi. Ufak yangınlar var. Yol çökmeleri, toprak kaymaları var.”

Facebook 'Güvenlik butonu' uygulamasını devreye soktu

Facebook, Bodrum’da meydana gelen şiddetli depremin ardından 'Güvenlik Butonu’ uygulamasını devreye soktu.