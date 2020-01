Ege'de 6.2 büyüklüğünde deprem; İstanbul, İzmir dahil birçok şehirde hissedildi

Ege açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de de hissedildi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu.Depremin ardından Karaburun'da en büyüğü 4.9 büyüklüğünde olmak üzere 20'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Reuters, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin şiddetinin 6.3 olduğunu açıklarken, merkezinin İzmir'in 84 kilometre kuzeybatısında olduğunu duyurdu.

Karaburun Kaymakamı: Şu an için can ve mal kaybı yok

Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel "Şu an için can ve mal kaybı olmadığını söyleyebilirim. Çok şükür. Çok güçlü bir depremdi. Emin olun bulunduğumuz binanın yıkılacağını sandık. 10 saniye kadar sürdü. Çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. İlçemizdeki konutlarda şu an itibarıyla herhangi bir problem yok. Ancak arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir can kaybı yok. Deprem çok güçlü olduğu için tedirginlik hakim. Halkımız da bu ani durumla baş etmeye çalışıyor, sokağa döküldüler. Onlar da tedbirli şekilde hareket ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum sükunetli tavırlarından dolayı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Şükrü Ersoy, Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili "Şöyle ki hissedilmesi normal, 6'nın üzerinde büyüklükteki bir deprem. 5'te bile hissediyoruz. Ki 6.2 olarak ilan edildi bu. Dolayısıyla bunu hissetmemiz normal. Önemli bir kırılmaya, yırtılmaya sebep olmuştur. Ciddi yapısal hasarlar da meydana gelebilirdi. Can kayıpları da meydana gelirdi. Bu depremin yakınlarında Karaburun var.

Bu artçı depremler bir süre daha devam edecek. Yakın zamanda 4.9 gibi daha küçük depremler birbirini takip edecektir. Bu bölgedeki medeniyetlerin geçmişine baktığımızda bunlar hep depremler yüzünden yıkılmıştır." ifadesini kullandı.

Uzmanlar depremi yorumladı

Prof. Dr. Şerif Barış: (Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı): İkişer üçer yıl arayla 6 büyüklüğündeki depremlerin olması normal. Bulunduğumuz coğrafya bu sık depremleri yaşamaya alışmamız gerekiyor. Muhtemelen biraz derin bir deprem olduğu için gerek İstanbul'dan gerekse Atina'dan erişildi. Bu depremin artçıları bir yıl sürer. 5 - 5,3'e kadar artçı deprem olabilir. Tsunami korkusunun olmaması gerekir. Ege Bölgesi’nde kırıklı çıkıklı faylı bölgeler var. Civardaki fayları etkileyebilir, onlar da büyük değil. Başka bir büyük deprem beklentisi içerisine girilmemesi lazım.Hasarlı binalara eşya alınmak için girilmemesi, birkaç saat dışarda beklenmesi, uzmanların görüşlerinin alınması gerekiyor.