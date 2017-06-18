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Ege'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Deprem Tekirdağ'dan da hissedildi

18 Haziran 2017 02:00

Ege Denizinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde saat 22.33’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saat 22.37’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Bu depremlerin ardından Ege Denizi’nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği öğrenilirken, deprem birçok ilin yanı sıra Tekirdağ’da da kısa süreliğine hissedildi. Depremi Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da hisseden vatandaşlar, kısa süreliğine panik yaşadı.

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