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Dünya

EGE'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A)

06 Aralık 2010 13:06

-EGE'DE 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ATİNA (A.A) - 06.12.2010 - Ege'de Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yunan Medyası, bu sabaha karşı saat 01.20'de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, Başkent Atina'nın 511 kilometre güneydoğusu, Rodos Adası'nın ise güneydoğu açıkları olarak tespit edildiğini duyurdu. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi. Ege'de cumartesi sabahı da merkez üssü, Kilimli (Kalimnos) Adası'nın 80 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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