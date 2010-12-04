-EGE'DE 4,3'LÜK DEPREM ATİNA (A.A) - 04.12.2010 - Ege'de Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Atina Yerbilimleri Enstitüsü, sarsıntının merkez üssünün ''Astipalea'' Adası'nın 24 kilometre güney açıkları ile Kilimli (Kalimnos) Adası'nın 80 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Saat 05.49'da meydana gelen depremin derinliğinin 137 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi. Sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi. Öte yandan, Yunan medyası, Avrupa Yerbilimleri Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sözkonusu depremin 4,8 büyüklüğünde olduğunu belirtti.