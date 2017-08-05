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Ege'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Deprem derinliği 9.1 kilometre olarak açıklandı

05 Ağustos 2017 12:18

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremini derinliğinin 9.1 kilometre olduğu açıklandı.

Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 06.20'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.96 Km derinlikte meydana gelen depremin İzmir'in Dikili ilçesi'ne 15.86 Km uzaklıkta olduğu belirtildi. 

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