Ege'de 2 düğün, 3 düğüm

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'de sezonun bitimine 12 hafta kala 2 Ege takımı şampiyonluk için gün saymaya başlarken 3 takım da küme düşme korkusunu yakından hissediyor.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta aylardır liderlik koltuğunu bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üst üste 4\'üncü galibiyetini en yakın rakibi Düzcespor karşısında alarak zirvede puan farkını 12\'ye çıkardı. Tüm liglerde takipçileriyle puan farkını en çok açan lider olan Manisa temsilcisi, 50 puanla en çok puan toplayan, 22 maçta 15 galibiyetle en çok kazanan, 2 mağlubiyetle de en az yenilgi alan takımlar arasında. 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta henüz 2\'nci haftada liderliği eline geçiren Utaş Uşakspor, Çorum Belediye\'yle zirveyi paylaştığı 11\'inci hafta dışında tam 21 maçtır liderlik koltuğundan inmedi.

Profesyonel lige bu sezon başında yükselen Utaş Uşakspor, son 12 maç öncesi 45 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde lider bulunuyor. Bu grupta Kızılcabölükspor da 39 puanla Play-Off hattında yer alıyor. 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Tire 1922 Spor ve Turgutluspor ise Play-Off\'a kalma mücadelesi veriyor. 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Bergama Belediyespor, son aldığı Yeni Altındağ Belediyespor galibiyetine rağmen düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunuyor. TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta 6 maçtır galip gelemeyen, son 4 maçını art arda kaybeden Muğlaspor, düşme hattının 2 puan ve tek basamak üzerine kadar geriledi. 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta 2 haftadır kaybeden Aydınspor 1923\'ün düşme barajı ile arasında yalnızca 1 puan ve 1 basamak var. Geçen yıl da TFF 2\'nci Lig\'den düşmenin şokunu yaşayan Aydın temsilcisi kalan haftalar öncesi endişeli.