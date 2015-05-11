Ege ve Marmara'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin (UDİM) verilerine göre, Türkiye saatiyle 07:16'da, merkez üssü Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Derinliği 6.3 kilometre olarak belirlenen depremin Bursa il merkezi ve ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

Girit adası açıklarında saat 00:32'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Bu depremin derinliği ise 68.7 kilometre olarak saptandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz Doğu baseni olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.