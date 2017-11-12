Ege ve Karadeniz'in şampiyon boğaları Aydın'da mücadale etti

Burhan CEYHAN/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesi Atça mahallesinde, 2\'ncisi düzenlenen Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nda, 64 namlı boğa güreştirildi. Güreşler kıran kırana geçti. Renkli görüntülerin yaşandığı güreşlere ilgi büyük oldu.

İlki 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan boğa güreşleri Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci ayağı Aydın\'da yapıldı. Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'da güreşe toplam 64 şampiyon boğa katıldı. Boğalar 4\'erli gruplarda 13 grup halinde güreşti. 52 boğa gruplarda güreşerek birinci oldu ve kupalarını aldı. Baş güreşlerde ise 12 boğa mücadele etti. Atça Boğa Güreşi Arenası sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından dolmaya başladı. Biletler 20 TL\'den satılırken güreşleri, CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek aileleri ile gelen bir çok kişi de piknik yaparak boğa güreşlerini izledi.

GRUP BİRİNCİLERİ KUPA ALDI

13 grupta mücadale yaşayan boğalar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Güreşlerde 15 dakikaya yakın güreşen boğalar oldu. Bazı boğalar ise rakiplerinden korkup, kaçarak sahiplerine zor anlar yaşattı. Müsabakalarda bazı boğalar, rakiplerinin boynuz darbeleri ile başta baş olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralandı. Boğa güreşlerinde, gruplarında birinci olan 13 boğanın sahibi kupa ve Türk bayrağı ile ödüllendirildi. Başa güreşecek şampiyon boğalara ise güreş sonunda belli olacak gelirin yüzde 75\'lik bölümü ödül olarak verileceği bildirildi.

KURA İLE İLK KEZ YAPILIYOR

Boğa Güreşleri Komisyon Üyesi İzzet Bayer ise \"Şampiyonaya, Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'dan toplam 64 boğa katılıyor. 13 grupta 4\'derli gruplar şekilde güreşler yapılıyor. İlk defa kura sistemi ile boğa güreşi şampiyonası yapılıyor. Güreş alanında kimsenin olmadığı, seyircinin rahatça izleyebildiği bir güreş düzenledik. İnşallah bu şekilde bundan sonraki güreşleride yapmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Artvin, Muğla, İzmir ve Aydınlı boğacılarda bize destek verdi. Seyirci ve hava mükemmel olunca, boğalarda çok iyi güreşiyor. Güzel bir şampiyona oldu\" dedi.



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