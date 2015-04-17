Ege ve Akdeniz'de peş peşe deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, dün akşam saat 21.07'de Girit açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Bunun ardından Oniki Adalar açıklarında 21.23'de 3,5, 21.52'de 4,9, 22.02'de yine 4,9, 23.01'de 4,2 ve 23.23'te 3,3 büyüklüğünde beş ayrı sarsıntı kaydedildi. Saat 22.54'de de İzmir Körfezi'nde 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de ise 23.15'te merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy'e 172 kilometre uzaklığındaki sarsıntı, 12,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.