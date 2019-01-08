Ege Üniversitesi'nin koruluğu millet bahçesi oluyor

Ege Üniversitesi'nin kampüs alanı dışındaki 'Lojmanlar bölgesi' ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan 290 bin metrekarelik koruluk alan düzenlenerek millet bahçesi oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cumartesi günü İzmir'de yaptığı belediye başkanları aday tanıtım toplantısında, Ege Üniversitesi kampüs alanı yakınına millet bahçesine açılacağını söyledi.

Millet bahçesi, Ege Üniversitesi'nin kampüs alanı dışındaki 'Lojmanlar bölgesi' ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" dedi.

Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı’ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan millet bahçesi, İzmir’in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek." (DHA)