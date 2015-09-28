Ege Üniversitesi'ne konan turnikeye Silivri Cezaevi benzetmesi

Ege Üniversitesi'nde güvenlik tedbirleri kapsamında yerleşke girişlerine kartlı geçiş sağlayan turnikeler konuldu. Üniversite mezunlarından CHP Milletvekili Mustafa Balbay, turnikelere ilişkin olarak, "Bana Silivri'yi çağrıştırdı. Orada da insan unutulup güvenliğe bakmışlardı" ifadelerini kullandı.

Yerleşkeye girişlerin kontrol altına alınması amacıyla yerleştirilen turnikelerden öğrenci ya da personel kartı olanlar geçebilecek.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, uygulamanın ilk gününde kartsız öğrencilerin geçişine uyarı yapılarak izin verildi. Yeni kayıt yaptıranlar ise kart almaları için fakültelerin öğrenci işlerine yönlendirildi.

Henüz kart çıkartmayan üniversite personeli de güvenlik görevlilerinin kontrolünün ardından turnikeden geçirildi.

Öğrenci ya da personel olmayanlar ise güvenlik noktasında kimlik bilgileri kaydedildikten sonra yerleşkeye alındı.

CHP'li Mustafa Balbay: Bana Silivri'yi çağrıştırdı

Ege Üniversitesi mezunu olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "1977-81 Ege Üniversitesi mezunuyum. Acıdır söylemesi ki üniversitede 5 öğrenci arkadaşımın cenazesine katıldım. Böyle dönemlerde bile rektörler ve üniversite yönetimi öğrencilere saygı duydular olabildiğince özgürlükçü davrandılar.



Özgürlüklerin kısıtlanması değil terörün engellenmesiydi. Ama şimdi görüyoruz ki üniversiteye güvenlik kapısı gözüyle bakıyorlar. Bana Silivri'yi çağrıştırdı. Orada da insan unutulup güvenliğe bakmışlardı. Güvenliği sağlamak uğruna öğrencileri değersiz görüp özgürlükleri kısıtlayıp neredeyse bir cezaevi görüntüsü hakim kılmayı seçmişler. Üzüldüm umarım bir an önce bundan dönerler. Dünyada güvenliği ciddi tartışma olmuş üniversitelerin bile buna yanıtı cezaevine dönüştürmek olmamıştır."

Üniversite Sekreteri Prof. Özkan: Veliler ve öğrenciler istedi

Ege Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Özkan uygulamanın yakınma kadar memnuniyet yarattığını ve turnikelerin talep doğrultusunda yapıldığını belirtti: "Kendi isteğimizle yapmadık. Öğrencilerimiz ve velilerimizden gelen istek doğrultusunda turnikeler yapıldı. Güvenli bir üniversite kampüsü olması konusunda çok yoğun talep vardı."



Özkan kampüsün girilebilecek noktaları olduğunu hatırlatmamız üzerine ise, "Uygulama 7 kapıda başladı. Sadece hastane ve acilin olduğu kısımda yok. Orası için de en kısa sürede önlemler alacağız. Elbette bir bütçemiz var. Bütçe dâhilinde önlemler alacağız. Dışarıdan girilmesi mümkün olmayan güvenilir bir kampüs olana kadar önlemler alınmaya devam edecek" dedi.