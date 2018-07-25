Ege Üniversitesi'nden Soma eylemi yapan öğrencilere 338 bin lira zarar faturası

Manisa'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrasında eylem yapıp, İzmir'deki Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünündeki binaya zarar verdiği iddia edilen 38 öğrenci hakkında 338 bin 860 liralık zararının ödenmesi için tebligat gönderildi.

Ege Üniversitesi kampüsü içinde bir grup öğrenci, 22 Mayıs 2014 tarihinde, Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin yanı sıra Berkin Elvan'ın da ölümünü protesto etmek için açıklama yapmak üzere toplandı. Bu sırada, hem üniversite yönetiminin, hem de polisin kendilerine sürekli baskı uyguladığını söyleyen öğrenciler, ilk olarak Edebiyat Fakültesi içerisindeki öğrencileri dışarı çıkardıktan sonra kapıları zincirlerle kapattı. Ardından aynı grup bu kez de Yabancı Diller Bölümü'ne gidip buradaki öğrencileri dışarıya çıkardıktan sonra kapıları yine zincirlerle kapattı. Yabancı Diller bölümü ek binasını işgal ettiklerini açıklayan öğrenciler, üç katlı binanın koridorları ile merdivenlerine sınıflardaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. İçeri giriş, çıkışları pencerelerden yapan öğrenciler, okulun duvarlarına sprey boyayla 'İşgal', 'Soma' ve 'Berkin' yazıları da yazdı. Gün boyu süren görüşmelere rağmen eylemlerini sürdüren ve işgallerine devam eden öğrencilere, çevik kuvvet polisleri ve diğer polis ekiplerin de desteğiyle, gece müdahale edildi, 38 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı.



Olayın ardından 38 öğrenci hakkında 'eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu malına zarar verme, kamu görevlisine direnme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22'şer yıl hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava devam ederken, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere tebligatlar gönderildi. Kamu malına zarar verdikleri iddiası ile toplam 338 bin 860 liralık faturanın, öğrenciler tarafından 30 gün içerisinde ödenmesi istendi.

Avukatlar itiraz etti



Çağdaş Hukukçular Derneği adına davayı takip eden avukatlardan Gül Kireçkaya, karara itiraz ettiklerini söyledi. Kireçkaya, "Henüz kusur tespiti yapılmadı. Bunu yapmadan para talep edemezler. Ayrıca dava açmadan bu parayı isteyemezler" dedi. Binanın camlarının kolluk güçleri tarafından kırıldığını ileri süren Kireçkaya, "Onlardan bu parayı istediler mi? Bu dönem yapılanlar doğru değildi. Emniyetin verdiği zararı çocuklara yükleyemezler. Asıl dertleri cezalandırmak" diye konuştu. Kireçkaya, bu tebligatların haklarında dava açılan bütün öğrencilere gönderildiğini kaydetti. Üniversitenin, tüm öğrencilerin bu tutarı ödemelerini istediğini belirten Kireçkaya, "Bir öğrencinin malı varsa, toplamını bu öğrenciden alacak. Sonra da oran üzerinden diğer öğrencilere rücu edilecek" dedi. Ege Üniversitesi'nden ise konuya dair bir açıklama yapılmadı.