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Ege Üniversitesi'nde 'FETÖ' operasyonu; 11 akademisyen gözaltına alındı

Soruşturma dosyasında toplam 23 isminin bulunduğu, 12 kişinin halen arandığı belirtildi

01 Ekim 2016 11:51

'FETÖ' soruşturması kapsamında İzmir merkezli dört ilde operasyonlar düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nda yer alan habere göre, Balıkesir, Manisa ve Ankara illerini de kapsayan operasyonda Ege Üniversitesi'den 11 akademisyen gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların bir bölümünün 'FETÖ'nün haberleşme uygulaması olduğu iddia edilen ByLock'u kullandıkları, bir bölümünün daha önce açığa alınmış olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında toplam 23 isminin bulunduğu, 12 kişinin halen arandığı açıklandı.

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