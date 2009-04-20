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Ege Üniversitesi’nde çatışma

Ege Üniversitesi’nin Bornova yerleşkesinde karşıt görüşteki öğrenciler arasında silah gösterme iddiasıyla çatışma çıktı.

20 Nisan 2009 03:00

Ege Üniversitesi’nin Bornova yerleşkesinde karşıt görüşteki öğrenciler arasında çatışma çıktı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Bornova yerleşkesinde, "karşıt görüşlü kişilerin kendilerine silah gösterdiğini" ileri süren iki öğrenci grubu, birbirine taşla saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Ege Meslek Yüksek Okulu önünde karşılaşan karşıt görüşlü iki öğrenci grubu, karşılıklı slogan attıktan sonra birbirini taşladı. Olay üzerine yerleşkeye asayiş polislerinin gelmesiyle gruplar dağıldı.

Olaylar sırasında bazı binaların camları kırıldı. Olaylarda, yaralanan ve gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Her iki öğrenci grubu da karşıt gruptakilerin arkadaşlarının yolunu kesip "silah gösterdiğini", olayların bu nedenle başladığını iddia etti.

Öğrenci gruplarından biri, olayı protesto etmek için yerleşke dışındaki EÜ Rektörlüğü önüne kadar yürüdü. Öğrenciler, temsilcilerinin Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile görüşmesinin ardından dağıldı.

Çevik Kuvvet ekipleri, bir süre yerleşke içinde hazır bekledi.

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