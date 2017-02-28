Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı; yerine vekâleten Beril Dedeoğlu atandı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), hakkında soruşturma yürütülen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'u açığa aldı. Rektörlüğevekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.

Seçim hükümetinde AB Bakanı olmuştu

9 Aralık 1961'de doğan Hatice Beril Dedeoğlu 22 Eylül 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Dedeoğlu, önceki Bakan Ali Haydar Konca'nın istifa etmesinin ardından, Kasım 2015 erken genel seçimleri sonrası yeni bir hükûmet kurulana kadar görevde kaldı ve 24 Kasım 2015'te görevini Volkan Bozkır'a devretti. Ayrıca, geçici Bakanlar Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ile birlikte iki kadın bakandan birisi oldu.

Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerilerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.