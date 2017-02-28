T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı; yerine vekâleten Beril Dedeoğlu atandı

Rektör Hoşcoşkun'un hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısında açığa alındığı bildirildi

28 Şubat 2017 18:34

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), hakkında soruşturma yürütülen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'u açığa aldı. Rektörlüğevekaleten YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.

 

Seçim hükümetinde AB Bakanı olmuştu

 

9 Aralık 1961'de doğan Hatice Beril Dedeoğlu 22 Eylül 2015 - 24 Kasım 2015 tarihleri arasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev aldı. Dedeoğlu, önceki Bakan Ali Haydar Konca'nın istifa etmesinin ardından, Kasım 2015 erken genel seçimleri sonrası yeni bir hükûmet kurulana kadar görevde kaldı ve 24 Kasım 2015'te görevini Volkan Bozkır'a devretti. Ayrıca, geçici Bakanlar Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ile birlikte iki kadın bakandan birisi oldu.

Avrupa Birliği Bakanı olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği üyelik müzakerilerinde Türkiye'yi başmüzakereci olarak temsil etti.

ETİKETLER

Ege ÜniversitesiBeril DedeoğluYÖK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24