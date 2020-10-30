Ege Üniversitesi'nden 'kan bağışı' çağrısı

Ege Üniversitesi, İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kan bağışı çağrısında bulundu.
Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem'de 4 kişi hayatını kaybederken 120 kişi yaralandı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ege Üniversitesi, önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur" dedi.