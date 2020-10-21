Ege Üniversitesi'ndeki taciz iddialarında yeni gelişme: Öğrenciler İzmir Diş Hekimleri Odası’na şikâyette bulundular

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki hocalarının taciz ve hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten öğrenciler, üniversite yönetiminin ardından bir de İzmir Diş Hekimleri Odası’na başvurarak şikâyetçi oldular.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden bir grup öğrenci hocaları Prof. Dr. Z.A.B.’nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını belirterek 2019’un aralık ayında okul yönetimine başvurmuştu. Oluşturulan soruşturma komisyonu da iddiaları araştırmaya başlamıştı. Ancak geçen 10 aya rağmen herhangi bir neticeye varılamayınca öğrenciler sosyal medyadan duruma isyan etmişti. Mağdur öğrenciler bu kez suçlanan profesörün de üyesi olduğu İzmir Diş Hekimleri Odası’na başvurarak şikâyetçi oldu.

Cevap gelmiyor

Hürriyet’e konuşan Diş Hekimleri Odası Başkanı Yaman Yamangil de “Ciddi iddialar var. Suçlanan hoca odamızın üyesi olduğu için ön inceleme başlatarak kendisine bu konuda bir yazı gönderdik. Henüz bir cevap gelmedi” dedi.