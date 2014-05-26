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Ege Üniversitesi işgalcileri serbest

Ege Üniversitesi'nde yabancı diller bölümü ek binasını işgal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 öğrenci hakkında 'Terör örgütlerine üye olmak' suçlamasından işlem yapıldı

26 Mayıs 2014 08:31

Ege Üniversitesi yabancı diller bölümünü işgal ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 kişi serbest bırakıldı.

Ege Üniversitesi yabancı diller bölümü ek binasının 22 Mayıs'ta işgal edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınanlar, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında "Terör örgütlerine üye olmak, eğitim öğretimi engellemek, kamu malına zarar vermek" suçlamalarından işlem yapılan 37 kişi, 18'i denetimli olmak üzere serbest bırakıldı. Olay sırasında kolu kırıldığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilen kişinin ise taburcu olmasının ardından adliyeye gönderileceği belirtildi.

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