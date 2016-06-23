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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin pankartına inceleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, pankartlı fotoğrafların sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı

23 Haziran 2016 19:55

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından açılan pankart nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldığı bildirildi.

MÖTBE Kültür Merkezi'nde İletişim Fakültesi'nin 2015-2016 öğretim yılı mezuniyet törenininde diplomalarını almak için sahneye davet edilen öğrencilerden bir grup, "Sansüre hendek kazmaya geliyoruz" yazılı pankart açarak slogan attı. 

Diplomalarını aldıktan sonra sahneden ayrılan öğrencilerin pankartlı fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

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