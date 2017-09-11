Ege Su Sporları'ndan 3'üncü şampiyonluk

İZMİR, (DHA)- EGE Su Sporları Tenis İhtisas Kulübü (ESTİ), Türkiye Kadınlar Sutopu 1\'inci Ligi\'nde 3\'üncü şampiyonluğuna uzandı.

2016-17 sezonunda normal sezonu lider bitirdikten sonra Dörtlü Final Grubu\'nun ilk etabını üçte üçle zirvede geçen İzmir temsilcisi, 9-10 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yaptığı ikinci etapta da hata yapmayıp kupaya uzandı.

Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu\'ndaki final etabında ilk gün ODTÜ ve Adalar Su Sporları Kulübü\'nü yendikten sonra ikinci gün şampiyonun belli olacağı maçta güçlü rakibi Galatasaray\'ı da 12-10 mağlup eden ESTİ, 2013-14 ve 2014-15 sezonlarından sonra bir kez daha mutlu sona ulaştı.

Yüksek bütçeli kadrosu bulunan Galatasaray ile geçen yılın şampiyonu Adalar Su Sporları Kulübü\'ne karşı tamamen altyapıdan yetişen sporcular ve mütevazi bir bütçeyle son 4 sezonda üçüncü kez şampiyonluğa uzanan ESTİ, büyük sevinç yaşadı.

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