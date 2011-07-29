Ege Ordu komutanı hakkında yakalama kararı istendi

T24- Kamuoyunda "İnternet andıcı" olarak bilinen; hükümet aleyhine propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay tarafından kurulduğu iddia edilen sitelerle ilgili iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Savcı 22 isim hakkında yakalama kararı istedi. Davanın bir numaralı sanığı Eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız. İddianamede aralarında Ege Ordu Komutanı Nusret Taşdeler'in de bulunduğu toplam 22 sanık var. Kararın yine YAŞ toplantıları öncesine gelmesi, geçen yıl YAŞ toplantıları öncesinde 102 Balyoz sanığı hakkındaki yakalama kararının yarattığı krizi akıllara getirdi.



Hükümet aleyhinde kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay tarafından kurulduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili yürütülen ‘internet andıcı’ soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Oy birliği ile kabul edilen iddianamede, soruşturma savcısı Cihan Kansız şüphelilerin hepsine yakalama kararı çıkartılmasını istedi.



Savcı Cihan Kansız, sanıkların cezalandırılmasını istediği TCK’nın 312. maddesinde “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağılaştırılmış müebbet hapis cezası verilir" hükmünün olduğunu ifade etti. Şüpheliler hakkında soruşturmanın iki yılı aşkın süredir devam ettiği, toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde tüm şüphelilerin TCK’nın 312. maddesindeki suçu işlediklerini belirten Savcı Kansız, eylemin CMK’nın 100/3-a-11ç maddesinde sayılan suçlardan olması, bu nedenle CMK’nın 100/2. maddesi uyarınca tutuklama nedeninin var sayılması, eylemin kanunda öngörülen muhtemel cezası dikkate alındığın şüpheliler hakkında tutuklanmalarına karar verilmesi amacıyla yakalama çıkartılmasını da iddianame talep etti. Mahkemenin savcının istediği yakalama kararının değerlendirdiği belirtildi.

İddianamede sanıklar sırasıyla şöyle;

-Korgeneral Mehmet Eröz,

-Tümgeneral Mustafa Bakıcı,

-Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler,

-Fuat Selvi,

-Ziya İlker Göktaş,

-Hulusi Gülbahar,

-Cemal Gökçeoğlu,

-Sedat Özüer,

-Korgeneral İsmail Hakkı Pekin,

-Tümgeneral Hıfzı Çubuklu,

-Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu,

-Tuğamiral Alaettin Sevim,

-Orhan Güçlü,

-Mehmet Bülent Sarıkahya,

-Murat Uslıkılıç,

-Meryem Kurşun,

-Hasan Ataman Yıldırım,

-Cem Şimşek,

-Altunay Şahin,

-Fatih Koca,

-Recai Alkan...