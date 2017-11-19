Ege Kupası'nda rakip Kosova

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 19\'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası yarın başlayacak. Aydın, Kuşadası, Torbalı ve Selçuk\'un ev sahipliğini yapacağı kupada 8 ülkenin U16 Milli Takımları mücadele edecek. Dörderli iki grupta tek devreli lig usulüyle karşılaşacak takımlardan gruplarını ilk sırada bitirenler 26 Kasım\'daki finalde karşılaşırken, ikinci sırayı alanlar da aynı gün üçüncülük maçı oynayacak.

U16 Milli Takım, geleneksel turnuvadaki ilk maçında yarın saat 15.00\'te, Torbalı Altınordu Metin Oktay Tesisleri\'nde Kosova\'yla karşılaşacak.