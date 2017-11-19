T24 LogoT24 Logo
Spor

Ege Kupası'nda rakip Kosova

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 19'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası yarın başlayacak

19 Kasım 2017 19:44

İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 19\'uncu Mercedes-Benz Ege Kupası yarın başlayacak. Aydın, Kuşadası, Torbalı ve Selçuk\'un ev sahipliğini yapacağı kupada 8 ülkenin U16 Milli Takımları mücadele edecek. Dörderli iki grupta tek devreli lig usulüyle karşılaşacak takımlardan gruplarını ilk sırada bitirenler 26 Kasım\'daki finalde karşılaşırken, ikinci sırayı alanlar da aynı gün üçüncülük maçı oynayacak.
U16 Milli Takım, geleneksel turnuvadaki ilk maçında yarın saat 15.00\'te, Torbalı Altınordu Metin Oktay Tesisleri\'nde Kosova\'yla karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFutbol FederasyonuMercedesBenz Ege KupasıAydın Kuşadası TorbalıSelçukU16 Milli TakımlarıDörderliKasımU16 Milli TakımTorbalı Altınordu Metin Oktay Tesisleri Kosova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24