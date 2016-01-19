Ege sularında boğulan bir aşkın hikayesi: Bir gün, bu defterde neler yazdığımı sen de göreceksin

5 Ocak günü İzmir'in Dikili ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken hayatını kaybeden 31 mülteciden birinin günlüğü sahile vurdu. Suriyeli bir genç kadına ait olan günlükte, kendisini Türkiye'de bırakıp Almanya'ya giden sevgilisinin ardından yazdıkları yer alıyor. Günlükte, mülteci kadının sevgilisine "Bir gün bu defterde neler yazdığımı sen de göreceksin. O zaman gelecek bu defteri, okuyacaksın. Gittiğin yerde yeni hayat yaşıyorsun. Yeni insanlarla birliktesin. Ben ise, seni unutmadım, yüreğimde boşluk var, senin gibi bir adamı bulamadım. Senden başkasını sevemedim" dediği görüldü.

DHA İzmir muhabiri Taylan Yıldırım’a ulaştırılan defterdeki Arapça yazılar tercüme ettirildiğinde, yarım kalan bir aşk hikayesi ortaya çıktı.

Bir genç kadının son iki yılını anlattığı günlükte, iki gencin savaş ortamından kaçıp Türkiye’ye gelişleri anlatılıyor. Genç kadının günlükteki anlatımına göre sevdiği Besil adındaki erkek, İzmir’de kendisini bırakıp Almanya’ya geçmeyi başarıyor.

Sevdiği adamın ardından umut yolculuğuna çıkan genç kadın, deftere adını yazmadığından ölen 31 kişinin arasında olup olmadığı bilinmiyor.

Sevgilisinin yaşadığını Facebook’tan öğrendi

Suriyeli genç kadın Almanya’ya ulaşan Besil’in hayatta olduğunu sosyal medyadan öğrenince yaşadığı duyguları, “Senin Facebook’una bakıyorum. Açık olduğunu görünce, sanki yeniden hayata başlıyordum, çok seviniyorum. Senden uzak kaldığım günlerde, bin defa ölüyorum. Senden uzak olduğum zaman, normal insan gibi yaşayamıyorum, ölü gibiyim” sözleriyle anlatıyor.

Umutsuz aşk mı?

Kendisini terk eden sevgilisine sitem de eden genç kadın, “Beni, sevgisiz bir kadın gibi gördün. Beni bırakıp Avrupa’ya gittin. Sen zalim bir insansın. Benim ne kadar sıkıldığımı, üzüldüğümü biliyor musun? Oraya gidince benden kurtuldun mu? Kalbimde, canımda yaşıyorsun. Her dakika seninle beraber olmak istiyorum. Seninle beraber yaşıyorum” cümleleriyle sitem ediyor.

‘Bir gün bu yazıları göreceksin’

Günlüğünde yazdıklarının, sevdiği adam tarafından bir gün okunacağını düşünen Suriyeli genç kadın, günlüğünde şu satırlarla çaresizliğini ortaya koyuyor: “Bir gün bu defterde neler yazdığımı sen de göreceksin. O zaman gelecek bu defteri, okuyacaksın. Gittiğin yerde yeni hayat yaşıyorsun. Yeni insanlarla birliktesin. Ben ise, seni unutmadım, yüreğimde boşluk var, senin gibi bir adamı bulamadım. Senden başkasını sevemedim.”