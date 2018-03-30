Ege ihracatında zirve 3 yıl sonra el değiştirdi

İZMİR, (DHA)- EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) 3 yıl önce Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’ne verdiği liderliği geri aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre EDDMİB, 2018 yılının Ocak- Şubat döneminde 257 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EDDMİB’in 2017 yılının ilk iki ayında 156 milyon 358 bin dolar olmuştu. EDDMİB, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde ihracatını yüzde 65 arttırmayı başardı. EDDMİB üyeleri, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde en fazla ihracatı 44 milyon 838 bin dolarlık tutarla Almanya’ya yaparken, Hong Kong 29 milyon 641 bin dolarlık tutarla ikinci sırada yer aldı. 2017 yılına göre Hong Kong’a yapılan demir ihracatı yüzde 1400 gibi astronomik artış gösterdi. 2017 yılında ihracatta lider pazar olan Yemen ise yüzde 60’lık ihracat düşüşüyle 32 milyon dolardan 13 milyon dolara geriledi ve üçüncü sıraya indi.

EDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin, \"Dünya demir-çelik üretiminde ve tüketiminde Çin lider ülkelerden biri konumda. Çin’in 2015 yılının ikinci çeyreğinden itibaren eski teknoloji ile çalışan tesislerinin kapasitesini çevre ve hava kirliliğinden dolayı azaltma yoluna gitmesi ve iç piyasasındaki canlılık Türk demir-çelik sektörünün Uzakdoğu ve Yakındoğu Asya pazarlarına ihracat şansını arttırdı. 2018 yılı sonunda da ihracatta lider sektör olmak için dünya genelinde ihracatımızı arttırmak için çalışacağız. 2018 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar ihracat rakamını geride bırakmayı hedefliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türk demir çeliğine yüzde 25 vergi koydu. Bu karar sektörü olumsuz etkileyecektir. AB tarafından 26 Mart 2018 tarihinde 26 ürün grubuna yönelik çelik ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Bu karar ihracatımızı olumsuz etkileyecektir. Çelik üreticileri olarak, bütün ülkelerin kendi çelik üretimlerini koruma altına aldıkları bu dönemde biz de hükümetimizden çelik sektörünün korunmasını istiyoruz\" dedi.



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