"Ege depreminde Allah'ın gazabıyla doğrudan bağ kurulacaksa; camiler neden yıkıldı?"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ege Deniz'inde gerçekleşen 6.6 depremle ilgili "Bodrum günah şehridir" diye yorum yapanlara tepki gösterdi. Hakan, "Afetlerin vurmasıyla Allah’ın gazabı arasında doğrudan bağ kurulacaksa... Afetlerde yıkılan camilerin, can veren müminlerin hikmeti nedir acaba?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Bodrum’da deprem olunca kötüler kafayı çıkarıverdi" başlığıyla (22 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bodrum günah şehriymiş.

Orada neler döndüğü belli değilmiş.

Allah depremle bu günah şehrini cezalandırmış.

İyi olmuş.

Oh olmuş.

Falanmış da...

Fıstıkmış da...

*

Bir arkadaşım sormuş:

“Din mi sebep oluyor bu insanların bu kadar kötü olmasına?”

*

Yok.

Hayır.

Dinle ilgisi yok bunun.

*

Bunlar kötülüğü tercih edenler.

Bunlar yoldan çıkmış tipler.

*

Öyle ki...

- Bunlar Ortodoks Hıristiyan olsaydılar... Sırpların en zalimleri kadar zalim olurlardı.

- Bunlar Budist olsaydılar... Myanmar’da kafa kesecek kadar kötü olurlardı.

- Bunlar Yahudi olsaydılar... Açlık grevi yapılan cezaevi önünde mangal yaparlardı.

- Bunlar ateist olsaydılar... İşi barbarlığa kadar vardırmakta sakınca görmezlerdi.

*

Kısacası...

Bu işin İslam’la, Müslümanlık’la, dinle, diyanetle, inançla, inançsızlıkla ilgisi yok.

Bunlar öğretilerden, dinlerden, inançlardan, inançsızlıklardan bağımsız olarak...

Kötüler.

Alenen ve resmen kötüler.

*

Bunlar öyle kötü insanlar ki...

Ver bunların eline dünyanın en şahane öğretisini, en barışçıl inancını, en insancılakidesini...

O güzelim öğretileri, inançları, akideleri...

İki dakikada kötülüğün rehberine dönüştürürler.

Bodrum bir günah şehri mi?

- Ramazanda sahilde balık restoranlarında iftar saatini bekleyen o kadar çok kişi vardı ki... Şaşıp kalmıştım.

*

- 15 Temmuz’da hem meydanlarda toplanıp darbe lanetlendi Bodrum’da, hem de salalar okundu Bodrum camilerinde.

*

- Başörtülü kadınlarla şortlu kadınların aynı kaldırımlarda özgürce yürüdükleri ve kimsenin kimseye yan gözle bakmadığı bir yerdir Bodrum.

*

- Bodrum öyle bir yerdir ki... Sonsuz günahlara batmaya da imkân vardır, bir derviş gibi yaşamaya da... Tercihinize kalmış.

İki adet deprem ve hikmetinde dair soru

- Bir: Yahu bu deprem hep içki gibi, zina gibi, eğlence gibi şeylerden mi vurur? Hırsızlıktan, adaletsizlikten, şirkten, yalandan, iftiradan vurmaz mı?

- İki: Afetlerin vurmasıyla Allah’ın gazabı arasında doğrudan bağ kurulacaksa...

Afetlerde yıkılan camilerin, can veren müminlerin hikmeti nedir acaba?