-EGE DENİZİ'NDE DEPREM İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, gece saat 01.22'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edilen depremin aletsel büyüklüğü ise 4.0 olarak belirlendi. Depremin ardından 10 dakika içerisinde merkez üssü Seferihisar olan ve en büyüğü 3.1 olarak ölçülen 3 deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedilirken, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.