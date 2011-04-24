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EGE DENİZİ'NDE DEPREM İZMİR (A.A)

24 Nisan 2011 11:52

-EGE DENİZİ'NDE DEPREM İZMİR (A.A) - 24.04.2011 - Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, gece saat 01.22'de merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.  Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edilen depremin aletsel büyüklüğü ise 4.0 olarak belirlendi.  Depremin ardından 10 dakika içerisinde merkez üssü Seferihisar olan ve en büyüğü 3.1 olarak ölçülen 3 deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde de hissedilirken, can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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