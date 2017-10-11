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Ege Denizi'nde deprem

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi açıklarında bu gece Richter ölçeğine göre 4

11 Ekim 2017 03:12

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi açıklarında bu gece Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi\'nin merkez üssünü, Ege Deniz\'nde, Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nin 4.76 kilometre açıkları olarak tespit ettiği deprem, saat 22.59\'da meydana geldi. Yerin 8.69 kilometre derinliğinde olan deprem, Bodrum\'da kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Gökova Körfezi, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

  


 

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