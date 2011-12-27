-Ege Denizi'nde acil yardım çağrısında bulunan gemi İZMİR (A.A) - 27.12.2011 - Ege Denizi açıklarında ''acil yardım'' çağrısında bulunan Türk bandıralı kuru yük gemisi ''Doğu Haşlaman''a ilk müdahaleyi yaparak, mürettebatı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim eden Piri Reis Gemisi'nin Kaptanı Jamal Ieet, acil yardım çağrısına hemen yanıt verdiklerini bildirdi. Kaptan Ieet, ''Doğu Haşlaman'' gemisinden acil yardım çağrısı gelince vakit geçirmeden bölgeye hareket ettiklerini belirtti. ''Doğu Haşlaman'' gemisindeki sorunun ne olduğunu tam olarak bilemediklerini anlatan Ieet, ancak mürettebattan görüştüğü kişinin kendisine ''makine dairesinin aşırı su aldığını'' söylediğini dile getirdi. Jamal Ieet, '11 kişiyi gemiden alarak Sahil Güvenlik ekibine teslim ettik. Mürettebattan iki kişi helikopterle hastaneye götürüldü. 9 kişi de Türk Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildi'' dedi. Geminin batmadığını hala su üzerinde olduğunu ifade eden Kaptan Ieet, Türk ve Yunan sahil güvenlik araçlarının geminin çevresinde beklediğini kaydetti. Diğer yandan İskenderun'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi ''Türkan Saylan''ın mürettebatından Volkan Kaptan, olay yerinden geçtikleri sırada geminin su alışını görüntüledi. Volkan Kaptan, yardım çağrısı geldikten iki saat sonra gemiye ulaştıklarını belirterek, ''Bizden önce en yakın gemi olan Piri Reis, mürettebata yardım etmiş. Şu an geminin etrafında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar var. Gemi batmaya devam ediyor'' diye konuştu. Yunanistan'ın Ikaria Adası açıklarında ''Doğu Haşlaman'' isimli Türk bandıralı kuru yük gemisi ''acil yardım'' sinyali göndermiş, Sahil Güvenlik Komutanlığına gemi ve helikopter duruma müdahale etmişti.