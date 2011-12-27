T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Denizi'nde acil yardım çağrısında bulunan gemi İZMİR (A.A)

27 Aralık 2011 17:39

-Ege Denizi'nde acil yardım çağrısında bulunan gemi İZMİR (A.A) - 27.12.2011 - Ege Denizi açıklarında ''acil yardım'' çağrısında bulunan Türk bandıralı kuru yük gemisi ''Doğu Haşlaman''a ilk müdahaleyi yaparak, mürettebatı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibine teslim eden Piri Reis Gemisi'nin Kaptanı Jamal Ieet, acil yardım çağrısına hemen yanıt verdiklerini bildirdi. Kaptan Ieet, ''Doğu Haşlaman'' gemisinden acil yardım çağrısı gelince vakit geçirmeden bölgeye hareket ettiklerini belirtti. ''Doğu Haşlaman'' gemisindeki sorunun ne olduğunu tam olarak bilemediklerini anlatan Ieet, ancak  mürettebattan görüştüğü kişinin kendisine ''makine dairesinin aşırı su aldığını'' söylediğini dile getirdi. Jamal Ieet, '11 kişiyi gemiden alarak Sahil Güvenlik ekibine teslim ettik. Mürettebattan iki kişi helikopterle hastaneye götürüldü. 9 kişi de Türk Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildi'' dedi. Geminin batmadığını hala su üzerinde olduğunu ifade eden Kaptan Ieet, Türk ve Yunan sahil güvenlik araçlarının geminin çevresinde beklediğini kaydetti. Diğer yandan İskenderun'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisi ''Türkan Saylan''ın mürettebatından Volkan Kaptan, olay yerinden geçtikleri sırada geminin su alışını görüntüledi.  Volkan Kaptan, yardım çağrısı geldikten iki saat sonra gemiye ulaştıklarını belirterek, ''Bizden önce en yakın gemi olan Piri Reis, mürettebata yardım etmiş. Şu an geminin etrafında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar var. Gemi batmaya devam ediyor'' diye konuştu. Yunanistan'ın Ikaria Adası açıklarında ''Doğu Haşlaman'' isimli Türk bandıralı kuru yük gemisi ''acil yardım'' sinyali göndermiş, Sahil Güvenlik Komutanlığına gemi ve helikopter duruma müdahale etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24