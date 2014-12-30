Ege Denizi'nde 700 göçmeni taşıyan tekneden acil yardım çağrısı!

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı, Korfu Adası'nın batısında bir geminin alarm verdiğini açıkladı. Gemide çok sayıda göçmen olduğu tahmin ediliyor.

Moldava bandıralı 'Blue Sky M' adlı yük gemisi, Adriyatik Denizi’nde Yunanistan ile İtalya arasındaki uluslararası sularda batma tehlikesi geçirerek acil yardım sinyali verdi.

Gemide, 600-700 kaçak göçmenin ve silahlı kişilerin bulunduğu iddia edildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ege Bakanlığı, bölgeye "Navarino" fırkateyni ile Sikorsky S-70 tipi bir helikopterin hareket ettiğini açıkladı.