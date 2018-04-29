Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde TSİ 15:28'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre depremin merkez üssü İzmir'in 84 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul'da da hissedildiği bildiriliyor.

Ege kıyısındaki bazı yerleşim yerlerinde yurttaşlar, depremin ardından kapalı alanlardan sokağa çıktı.

Doğan Haber Ajansı, depremin merkez üssünün yakın olduğu Ege'deki yerleşim birimlerinin İzmir'in Karaburun, Dikili ve Aliağa ilçeleri olduğunu bildirdi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Karaburun Kaymakamı Muhammet Özyüksel, kendilerine ulaşan can ve mal kaybı bilgisinin olmadığını söyledi.