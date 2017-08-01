T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem

Deprem yerin 24 kilometre altında gerçekleşti

01 Ağustos 2017 16:22

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Crete Yunanistan merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 00.29'da meydana gelen deprem yerin 23.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Bu depremden saniyeler sonra da Girit Adası açıklarında 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yine 00.29'da meydana gelen deprem yerin 25 kilometre altında gerçekleşti.

 

ETİKETLER

depremegedenizkandillihissedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24