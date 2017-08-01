Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre Crete Yunanistan merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 00.29'da meydana gelen deprem yerin 23.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremden saniyeler sonra da Girit Adası açıklarında 5.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yine 00.29'da meydana gelen deprem yerin 25 kilometre altında gerçekleşti.