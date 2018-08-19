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Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- EGE Denizi'nde 4

19 Ağustos 2018 14:00

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- EGE Denizi\'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.46\'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Muğla\'nın Datça ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi.

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