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Ege Denizi'nde 4.6'lık deprem

BODRUM (Muğla), (DHA), EGE Denizi'nde saat 12

24 Ekim 2017 15:55

BODRUM (Muğla), (DHA), EGE Denizi\'nde saat 12.36\'da meydana gelen Richter Ölçeği\'ne göre 4.6 büyüklüğündeki deprem, Bodrum\'dan da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36\'da merkez üssü Ege Denizi\'nin Bodrum Akyarlar\'ın 10 kilometre açığı olan, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.
 

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