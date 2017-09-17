Ege Denizi'nde 4.4'lük deprem

ÇANAKKALE, (DHA)- EGE Denizi\'nin Çanakkale\'nin Gökçeada İlçesi açıklarında, saat 17.29\'da Richter Ölçeği\'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.29\'da, merkez üssü Ege Denizi\'nin Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.4 metre derinliğinde meydana gelen deprem, Gökçeada\'nın yanısıra Çanakkele\'nin kıyı kesimindeki merkezlerden de hissedildi. Depremde, can veya mal kaybı olmadı.