T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ege Denizi'nde 4.4'lük deprem

ÇANAKKALE, (DHA)-  EGE Denizi'nin Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi açıklarında, saat 17

17 Eylül 2017 21:23

ÇANAKKALE, (DHA)-  EGE Denizi\'nin Çanakkale\'nin Gökçeada İlçesi açıklarında, saat 17.29\'da Richter Ölçeği\'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı\'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.29\'da, merkez üssü Ege Denizi\'nin Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.4 metre derinliğinde meydana gelen deprem, Gökçeada\'nın yanısıra Çanakkele\'nin kıyı kesimindeki merkezlerden de hissedildi. Depremde, can veya mal kaybı olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA  EGE Denizi GökçeadaRichterAfetAcil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD verilerineEge DeniziYerinGökçeadaDepremde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24