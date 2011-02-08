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Dünya

EGE DENİZİNDE 4,2'LİK DEPREM ATİNA (A.A)

08 Şubat 2011 00:46

-EGE DENİZİNDE 4,2'LİK DEPREM ATİNA (A.A) - 07.02.2011 - Ege'de, Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan medyası, Atina Yerbilimleri Enstitüsünden edinilen bilgilere göre, sarsıntının İstanköy (Kos) adası açıklarında kaydedildiğini duyurdu. Enstitü, bu akşam meydana gelen depremin merkez üssünün başkent Atina'nın 320 kilometre güneydoğusnda, İstanköy adasının ise 40 kilometre güneybatı açıklarında olduğunu bildirdi. Derinliği 102 kilometre olarak saptanan depremin, can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

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