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Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan tekne battı; en az 12 kişi öldü

11 Ocak 2020 13:34

Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan tekne battı. En az 12 kişi öldü, 21 kişi kurtarıldı.

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