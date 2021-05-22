Ege Denizi'nde deprem

AFAD Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son günlerde 4 ve üzerinde depremlerin birbiri ardına yaşandığı Ege bölgesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre saat 01:23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 8.13 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.23'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.