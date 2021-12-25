Ege Denizi'nde bir sığınmacı teknesi daha alabora oldu: En az 16 ölü

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Ege Denizi'nde cuma günü bir sığınmacı teknesinin alabora olmasının ardından 16 kişi hayatını kaybetti. Bu kazayla Yunan sularında üç günde üç sığınmacı teknesi batmış ve toplam 30 kişi hayatını kaybetmiş oldu.

The Guardian'ın aktardığına göre insan kaçakçıları, Türkiye'den İtalya'ya Yunanistan'ın yoğun güvenlik önlemli sularına daha az girerek gitmek için çok tehlikeli bir yol izliyor.

Yunanistan sahil güvenliği, Paros adasının 8 kilometre açığında alabora olan tekneden 62 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Hayatta kalan sığınmacılara göre teknede toplamda yaklaşık 80 kişi vardı.

Yetkililer, gece saatlerinde beş sahil güvenlik teknesi, dokuz özel tekne, bir helikopter ve sahil güvenlik dalgıçlarının kurtarma çalışmaları için aramalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Perşembe günü yine bir sığınmacı teknesinin Antikythera yakınlarında bir adacığa çarparak battığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. 52 erkek, 11 kadın ve 27 çocuk adacıkta saatler geçirdikten sonra kurtarıldı.

Çarşamba günü de Bolukendire yakınlarında bir sığınmacı teknesi alabora oldu ve en az 3 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi kurtarılırken 17 kişinin kayıp olduğu söylendi. Arama kurtarma çalışmaları dün itibariyle devam ediyordu.

Cuma günü güney Mora'da Yunan polisi, bir teknenin karaya çıkmasının ardından 3 kişiyi insan kaçakçılığıyla suçladı ve 92 sığınmacıyı gözaltına aldı.