Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti. Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 4,8'lik deprem Muğla çevresinde de hissedilmişti.

Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin haritası

Saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.