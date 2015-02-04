'Ege Denizi balıklara aittir' sözü gerçekten Çipras'a mı ait?

Yunanistan’da iktidardaki Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) en önemli bileşenini oluşturan “Synaspismos” (Koalisyon) taraftarlarının icat ettikleri “Ege, balıklarına aittir” (To Egeo aniki sta psaria) sloganı 19 yıldır gündemde.

Synaspismos taraftarlarının, 1996 Kardak krizinden sonra buldukları ve bir dönem gösterilerde duvar yazısı olarak yazdıkları bu slogan, anarşist çevrelerde ve solcu entelektüellerde yaygın. Ancak, Başbakan Aleksis Çipras’ın böyle bir sloganı söylediği hiç duyulmadı.

Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Nisan 2013’te iktidardaki merkez sağcı Yeni Demokrasi-sosyalist Pasok koalisyonu hükümetinin sözcüsü , Yunanistan’ın Kıbrıs Rum Kesimi ile Troyka (AB Komisyonu-Avrupa Merkez Bankası-IMF) arasında anlaşma imzalanmasını engellemesini isteyen bugünkü Başbakan Aleksis Çipras için “Ege’nin balıklara ait olduğunu söyleyen bir partinin liderinden vatan sevgisi dersi almayı kabul etmiyoruz” dedi.

SYRIZA’nın aynı gün cevabı ise “Hükümet Sözcüsü Ege ve balıklar ile uğraşmayı bıraksın” şeklinde oldu. Öte yandan Anadolu Partisi Lideri Emine Ülker Tarhan’ın, “Ege Türk balıklarına aittir” şeklinde beyanat verdiğine dair iddialar danışmanı tarafından yalanlandı.