Ege Bölgesi'nden tarım ürünleri ihracatı 4 milyar doları aştı

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’nin tarım ürünleri üretim ve ihracatında önemli merkezlerinden Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatı, 2017 yılında yüzde 4’lük artışla, 4 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi ihracatçılar, 2017 yılında 170 ülkeye gıda ve tarım ürünleri ihraç etti. EİB, Türkiye’nin gerçekleştirdiği 14 milyar 935 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 27’sine imza attı. EİB\'nin geçen yılkı ihracat performansında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 935 milyon 618 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 928 milyon 556 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 784 milyon 194 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Bölgesi’nden 2017 yılında 740 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihraç edilirken, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 292 milyon 710 bin dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleştirdi.

2017 yılında her ay ihracat rekorları kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 251 milyon 774 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; 94 milyon dolarlık odun dışı orman ürünleri ihracatı yaptı.

EGE’NİN GIDA İHRACATINDA ABD ZİRVEDE

Türkiye, 2017 yılında, 215 ülkeye gıda ürünleri ihraç etme başarısı gösterirken, Irak 3 milyar 21 milyon dolarlık gıda ihracatı ile zirvede yer aldı. Almanya, 916 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, 814 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç edilen ABD ise üçüncü oldu. Gıda ihracatında öne çıkan diğer ülkeler ise 804 milyon dolarlık ihracatla Rusya, 569 milyon dolarlık dışsatımla Suriye, 505 milyon dolar ile Suudi Arabistan, 474 milyon dolar ile Hollanda, 438 milyon dolar ile İngiltere, 354 milyon dolar ile İtalya ve 257 milyon dolar ile İsrail olarak sıralandı. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin ABD’ye yaptığı gıda ihracatı 419 milyon dolar olurken, Almanya 374 milyon dolarlık tutarla gıda ürünleri ihracatında zirve ortağı oldu. Irak’a Egeli ihracatçılar 286 milyon dolarlık gıda gönderirken, İngiltere’ye 276, Hollanda’ya 270 milyon dolarlık ihracata imza attı.

HEDEFLERİNİ AÇIKLADILAR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye\'nin 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ürünleri ihracatı hedeflediğini hatırlatarak, bu ihracata Ege Bölgesi olarak 10 milyar dolarlık katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’de kişi başı balık tüketimi arttırmak için \'Haftada iki gün balık, yaşam boyu sağlık\' sloganıyla okullarda balık ekmek şenlikleri düzenlediklerini söyledi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Mahmut Özgener ise, Ege Bölgesi’ndeki tütün rekoltesinin hava koşullarının elverişli olmasından dolayı bu yıl 46 bin tondan 60- 65 bin ton aralığına yükseldiğini belirterek, 2018 yılında ihracatın 1 milyar doları aşacağını ileri sürdü.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar da, gıda ürünlerinin tazeliğini koruyarak uzak pazarlara hızlı ulaşımını sağlamak için Turkish Cargo ile indirim anlaşması yaptıklarını, yakın gelecekte 1 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini bilirdi.

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