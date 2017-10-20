Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmini 187 bin ton olarak açıklandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uçak, Ege Bölgesi\'nde bir önceki sezona göre pamuk ekim alanlarının yüzde 20.4 arttığını, ancak verimin düştüğünü söyledi. Uzaktan algılama ve saha analizleriyle 2017/2018 sezonu pamuk üretiminin 187 bin ton olacağını tahmin ettiklerini açıklayan Uçak, üretimdeki en büyük iki sorunun tohum çeşitliliği ve kirlilik olduğunu söyledi.

İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Odası ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü işbirliğiyle, Ege Bölgesi\'nde 2017- 2018 sezonu için yapılan pamuk rekolte tahmini basın toplantısıyla açıklandı. İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uçak ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi\'nden Prof. Dr. Mustafa Bolca\'nın yaptığı toplantıya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de katıldı. Ünlütürk, tekstil sektörünün beklentisinin pamuk kalitesinin iyileştilmesi olduğunu söyledi. Temizlik konusunu yeni dönemde çözmek gerektiğini belirten Ünlütürk, bu nedenle çalışmayı desteklediklerini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise Ege Bölgesi\'nde yüzde 20 ekili alan artışı olduğunu, Türkiye\'de de aynı oranda artış olduğunu söyledi. Kocagöz, verimin aynı oranda atmamasına karşın Tarım Bakanlığı\'nın attığı doğru adımlarla pamuk üretiminin arttığını söyledi. Prof. Dr. Mustafa Bolca ise yaptıkları incelemelerde pamuğa küsmüş olan baz bölgelerde pamuk üretiminin arttığını gördüklerin söyledi. Stratejik bir ürün olan, katma değeri çok ve pek çok sektörü besleyen pamukta geçen yıla göre ekili alanlarda yüzde 20 artış saptandığını, ancak verimde iklim şartlarına da bağlı düşüş yaşandığını söyledi. Bolca, \"Verimde dalgalanmalar var. Yıldan yıla toprak gücünü yitiriyor. Bunun nedeni de bilinçsiz ve aşırı kimyasal gübre kullanmak. Topraklar gün geçtikçe tuzlanmakta. Toprak analizi yaptıktan sonra uygun dozda gübre kullanılmalı. Bu anlamda çitfçiyi büyük görev düşmektedir. Ayrıca, sinek ve kurt gibi zararlılar da verimin düşmesine neden olmuş. İklim koşulları, hastalık ve zararlılar verime olumsuz yansıdı\" dedi.

Pamuk rekolte tahmini İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Bülent Uçak açıkladı. Uçak, 2016/2017 sezonunda 801 bin ton pamuk ithal edildiğini, 1.4 milyar dolar ödendiğini söyledi. Bu döviz kaybının uzun vadeli pamuk politikalarıyla geri kazanılacağına inandığını belirten Uçak, \"Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Tohum çeşitliliği ve kirliliği gibi iki önemli sorun var. Ayrıca doğru, yeterli gübre ve ilaç kullanımı da önemli.Verimde dünya ikincisiyiz ama elyaf kalitesi de çok önemli. Çiğli pamuk hesadı, pamuk kalitesini çok olumsuz etkiliyor. Bu nedenle gece yapılan pamuk toplamalarına artık son vermeliyiz\" dedi.

Bir öncesi sezona göre bölgede pamuk ekim alanlarının yüzde 20.4 oranında artarak 110 bin 228 hektara yükleceğinin tahmin edildiğini belirten Uçak, ortalama kütlü pamuk veriminin dekarda 447 kilogram olmasının beklendiğini söyledi. Uçak, \"Buna göre kütlü üretimin 492 bin 393 ton olacağı tahmin edilmektedir. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 187 bin ton olacağı tahmin edilmektedir\" dedi.



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