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Ege Bölgesi için 'zirai don' uyarısı

İZMİR, (DHA) - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir, Manisa ve Aydın'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi

14 Kasım 2018 20:46

İZMİR, (DHA) - METEOROLOJİ 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nce İzmir, Manisa ve Aydın\'da zirai don beklendiği belirtilerek, bu kentlerde yaşayanlardan tedbirli olmaları istendi. 
Meteoroloji 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, 15 Kasım Perşembe günü ilk saatlerden itibaren İzmir ve Aydın\'ın iç kesimleriyle Manisa genelinde hafif, Manisa\'nın doğusunda ise orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Zirai donun etkisinin 17 Kasım Cumartesi sabahına kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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