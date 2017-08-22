Ege adalarına 24 saat içinde 600’den fazla göçmen sığındı

Io Chokona / Atina, 22 Ağustos 2017 (DHA) – Bugün sabah saat 7.00 civarında Midilli adası açıklarında botlara bindirilmiş 198 göçmen tespit edilip karaya çıkarıldı.

Bugün karaya çıkarılan göçmenlerle birlikte, Pazartesi sabahından Salı sabahına kadar Midilli’ye 118, Sakız’a 225 ve Samos’a 61 olmak üzere toplam 404 göçmen geçti.

Bu rakamlarla birlikte, Ağustos başından Ege adalarına sığınan göçmenlerin sayısı 2,208’i buldu. Bunlardan 659’u Midilli’ye, 734’ü Sakız’a, 815’i de Samos’a nakledildi.

Göçmen sayısının bu denli yükselmesi, kapasitelerinin çok üstünde hizmet vermek zorunda kalan adalardaki ağırlama kamplarında hayatı çok zorlaştırıyor.