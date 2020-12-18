"Ege Adaları'ndaki sığınmacılar kötü koşullar ve pandemi gölgesinde psikolojik sorunlar yaşıyor; üçte biri intiharı düşünmüş"

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Ege Adaları'nda yıllardır kamplarda kalan sığınmacıların yaşadığı ruh sağlığı sorunları gözler önüne serildi. Psikososyal destek uzmanlarının kamplarla ilgili hazırladığı bir rapor, sığınmacıların üçte birinin intiharı düşündüğünü gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) raporu, Ege Adaları'ndaki kamplarda kalan sığınmacıların ruh sağlığı durumunu inceledi. Son iki buçuk yıldan Midilli, Samos ve Sakız adalarından verilerin incelendiği raporda "Araştırmalar ciddi ruh sağlığı sorunlarının olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda, adalarda tutulan her yaştan ve arkaplandan sığınmacıda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve kendine zarar verme meyiline rastlandığı belirtildi. IRC'nin ruh sağlığı programı çerçevesinde destek olduğu dört kişiden üçünde uyku sorunları, depresyon ve anksiyete olduğu eklendi.

Rapor, adalarda kalan sığınmacıların üçte birinin intihar düşünceleri olduğu ve beşte birinin intihara kalkıştığını gösterdi.

Psikologlar, adalardaki insani yaşam koşullarının aşırı kalabalık, Koronavirüs salgını, Midilli'deki dev yangınlardan sonra giderek götüye gittiğini belirtti. Kamplardaki kadın, erkek ve çocuklar 2020'nin çoğunu Koronavirüs nedeniyle karantinada geçirdi. Rapor, Koronavirüs kısıtlamalarının Yunanistan genelinde sığınmacılar ve göçmenler için daha sıkı olduğunu hatırlattı ve kamplardaki kişilerin ruh sağlığını kötü etkilediğini vurguladı.

IRC, kamplardaki durumu "tehlikeli" ve "insanlık dışı" olarak niteledi ve kalan kişilerin yeterli su, hijyen, barınak ve temel hizmetlerden mahrum kaldığını belirtti.

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