T24- Ekonomi Gazetecileri Derneği(EGD) Küresel Isınma Kurultayı yapacak. Tesco Kipa'nın sponsorluğunda "Geleceğine Sahip Çık" sloganı ile Ankara Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, EGD'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştireceği belirtilen etkinliğine Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katılacağı bildirildi.



Tesco Kipa'nın sponsorluğunda "Geleceğine Sahip Çık" sloganı ile Ankara Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Kurultay'ın ikinci bölümünde ise açılış konuşmalarını Devlet Meteoroloji Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Haydar Koçaker ve EPDK Başkanı Hasan Köktaş yapacak.