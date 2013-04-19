Egan Jones'tan Almanya'ya kırık not

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Egan Jones, Almanya’nın kredi notunu “A+”dan “A”ya indirdi. Almanya’nın not görünümünü negatif olarak belirleyen Egan Jones, not indirimine gerekçe olarak Avrupa Birliği’nin zayıf üyelerindeki ve bankalardaki riskleri gösterirken, Almanya’nın 2011 yılsonunda yüzde 80 olan borç/GSYH oranının yüzde 100 seviyesine çıkmasını beklediğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel önderliğinde Avro Bölgesi ortak tahviline karşı çıkan Almanya’nın diğer Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri tarafından oy çokluğu ile bertaraf edileceğini öngören Egan Jones, Almanya’nın taşıdığı Avro Bölgesi riskinin artacağına işaret etti. Kuruluş, “Almanya’nın oy hakkı diğer ECB üyelerinden daha az olduğu için daha büyük problemlere maruz kalacaklar” dedi.



2011’de de indirmişti



Egan Jones, Almanya’nın AAA olan kredi notunda 2011 yılında iki kere indirime gitmişti. Son indirimle birlikte Almanya’nın kredi notu en yüksek not düzeyi olan AAA’nın üç basamak altında kalmış oldu. Karar sonrasında avroda hareketlilik yaşanırken, Almanya DAX 30 endeksi, kredi notunun düşürüleceği spekülasyonlarının ardından önceki günü yüzde 2.3’lük düşüşle kapadı.



Yardım, bulaşmayı engellemek için



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Güney Kıbrıs’a yardımın, olası bulaşmaları engellemek için gerekli olduğunu belirterek, “Eğer yardım etmezsek, Güney Kıbrıs iflas ile karşı karşıya kalır” dedi. Schaeuble, parlamentoda yaptığı açıklamada, krizden etkilenen Avro Bölgesi ülkelerinin reformlar yapması gerektiğini belirtti. Avro bölgesi borç krizinin üstesinde gelinmesi konusunda ilerleme sağlandığını belirten Schaeuble, avro krizine bağlı belirsizliklerin yüksek olmasına karşın piyasaların hâlâ gerginlik gösterdiğini, ancak bu gerginlik geçmişe göre daha az olduğunu ifade etti. Mali sıkıntılara karşı alarm verecek erken yaptırımların gerekli olduğunu dile getiren Almanya Maliye Bakanı, bazı Avrupa ülkelerindeki yüksek genç işsizliğinin bir felaket olduğuna vurgu yaptı.



Krizin aşılması 10 yıl alabilir



Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, Avrupa’daki borç krizinin aşılmasının 10 yılı bulabileceğini ileri sürerek, sorunun ancak siyasetçilerin sırtlarını Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) dayamayı bıraktığında çözülebileceğini ifade etti. Wall Street Journal gazetesine konuşan Weidmann, bir yandan verilerin gerektirmesi halinde ECB’nin faiz indirebileceğinin sinyalini verirken, diğer yandan bu hamlenin avro bloğunun “ekonomik talihini” döndürmeyeceği konusunda uyardı. Weidmann, Güney Kıbrıs’ın kurtarma paketi anlaşmasını överek, “Anlaşma diğerleri için şablon olmasa da, bankaların hissedarlarının hatalı yatırım kararlarının maliyetini üstlenmeleri bakımından hiyerarşik düzene sahip olmanın önemini gösteriyor” dedi. Öte yandan Weidmann’ın krizle ilgili sözleri, krizde en kötünün geride kaldığını söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’nun yorumlarıyla çelişti.